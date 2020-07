Incubo trasferte per il Torino. Sei sconfitte consecutive. L'ultima gioia il 5 gennaio a Roma

Sei. Tante sono le sconfitte consecutive in Serie A del Torino in trasferta dopo la debacle nel derby contro la Juventus. Un rendimento, quello di Belotti&C., che certifica il 2020 difficilissimo per i granata. Allargando lo sguardo alle ultime dieci giornate ci si accorge che il Torino non fa punti lontani dalle mure amiche dal 5 gennaio scorso quando s'impose per 2-0 sul campo della Roma.