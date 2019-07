Indesiderati in ritiro: l'Inter apre la fila: Ninja-Cina, Icardi separato in casa

Fonte: Sportitalia

© foto di PhotoViews

Un nuovo inizio. Fatto di raduni, presentazioni, volti nuovi ed ambizioni dilaganti. Cicli in costruzione come quello di Conte all’Inter, che dovrà essere contraddistinto da una percezione diversa da inculcare nello spogliatoio della realtà blasonata che si rappresenta. Ed allora spazio alle prese di posizione, in alcuni casi particolarmente dolorose come nel caso di Icardi e Nainggolan. Quest’ultimo veleggia verso la Cina, mentre per il primo non sono pervenute offerte in società, storia diversa per gli abboccamenti sottotraccia promettendo ingaggi faraonici ed un ruolo centrale in un progetto che ne preveda la presenza e che sia disposto a sopportare anche le intemperanze di una gestione totalmente dissennata come quella della moglie e procuratrice Wanda Nara. Il Napoli è disposto a giocarsi le sue possibilità, la Juve osserva da lontano fiutando un affare che avrebbe già programmato da tempo. Entusiasmo e sorrisi hanno invece contraddistinto li albori dell’era Fonseca a Roma, sebbene anche a Trigoria non manchino le questioni destinate ad essere gestite con attenzione: Dzeko è un separato in casa destinato all’addio con direzione Inter, e Zaniolo un gioiello da maneggiare con cura: le parole di Petrachi e quelle di Fonseca hanno mostrato la volontà giallorossa di non accontentare richieste da star, ed allora occhio alle possibilità in uscita, specie in direzione Torino dove è aperto l’asse per l’indesiderato bianconero: Gonzalo Higuain. Infine occhio a Milan e Fiorentina, con i rossoneri che accelerano sul fronte Veretout (separato in casa Viola) e dovranno gestire Kessie, diventato tutt’altro che indispensabile dopo le recenti entrate a centrocampo. L’effetto domino potrebbe riportare il sorriso su diversi fronti.