Indiscrezione di AP: la UEFA avvisa i club che potranno avere il 30% di tifosi in Champions

Indiscrezione lanciata da Rob Harris, giornalista di Associated Press, che spiega come, in attesa dei calendari per le partite di Champions League che saranno resi noti domani, le squadre sono state informate che la UEFA consentirà loro di avere il 30% dei tifosi all'interno degli stadi, qualora le autorità locali dessero il loro assenso. Solamente i tifosi delle squadre di casa, però, saranno ammessi alle partite.