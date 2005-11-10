Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la decima giornata di campionato

Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la decima giornata di campionatoLive TMW
Tommaso Bonan
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 10ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Hien, Kossounou, Raspadori, Kessie, Scamacca, Pompei, Kolasinac, Bellanova, Kristensen
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Holm, Piccoli, Enem.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Idrissi, Felici, Winks.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Kean, Jesus Rodriguez, Addai, Diao, Chalobah, Liberali.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Atta, Parisi, Pongracic, Ranieri.
Squalificati: nessuno.
FROSINONE
Indisponibili: Grillitsch.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Nuredini, Venturino, Ellertsson, Havel.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Lautaro, Stones, Pavard, Luis Henrique, Jones.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Grabara, Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik, Ekhator, Conceicao, Nico Gonzalez, Celik.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Gudmundsson, Marusic, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Ilic, Berisha, Coulibaly, Pierotti, Geubbels.
Squalificati: Gaspar.
MILAN
Indisponibili: Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze, P. Terracciano, Tomori.
Squalificati: nessuno.
MONZA
Indisponibili: Pessina, Ziolkowski, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Buongiorno, Favasuli, David Neres, Alisson Santos, Badiashile, Spinazzola, Lobotka.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Elphege.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Svilar, Kone, Pellegrini, Dybala.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Kone, Leysen, Boloca.
Squalificati: Thorstvedt.
TORINO
Indisponibili: Fortini, Israel, Mandragora, Rodriguez.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Alaba, Gueye, Bayo, Solet.
Squalificati: nessuno.
VENEZIA
Indisponibili: Correia, Adorante, Sverko, Franjic.
Squalificati: nessuno.