Indizio social di Ibrahimovic: "Mi sto solo scaldando". E spunta la foto... con la 11

Niente numero 9 per Zlatan Ibrahimovic? Continuano gli indizi social da parte dello svedese che poco fa, sul suo profilo Twitter, ha postato una foto con la maglia numero 11, "correggendo" il 21 della passata stagione e scrivendo: "Come ho detto mi sto solo scaldando".

Like I said im just warming up @acmilan pic.twitter.com/lAKo0WnkFx

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 28, 2020