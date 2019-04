Indolente e senza spunti: nessun segnale dal pianeta Dybala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo non c’era, Mario Mandzukic neanche e a Federico Bernardeschi sono stati affidati solo scampoli di partita, ormai vane speranze di rimonta. Paulo Dybala aveva solo Moise Kean, che potesse fargli ombra. E si è adagiato lì, nascosto al riparo del sole dell’astro nascente della Juventus. Lui, viceversa, stella cadente. Il calcio, specie quando ti chiedono di giocare venti metri più indietro dalla porta, non si legge soltanto alla luce dei gol. Per questo lasciamo da parte il fatto che Dybala, a cinque gare dalla fine del campionato, abbia segnato un quarto delle reti che aveva realizzato l’anno scorso.

Il punto è che Dybala, nel 2-1 subito in casa della SPAL, non ha preso per mano la Juve dei ragazzini, nonostante fosse la sua grande occasione di ribadire che “Hey, ci sono anche io”. L’ha svogliatamente guardata giocare, incapace di incidere sulla partita. Indolente fino a far pensare che lo stesse facendo a posta. Stizzito o innervosito? Sa con tutta probabilità che contro l’Ajax la pettorina da titolare non toccherà a lui ma al ragazzo del 2000. L’ultimo arrivato, che fa sparire dai radar la Joya di Allegri anche oggi. È un Dybala lontano parente non solo di quello dell’anno scorso, ma anche di quello visto qualche mese fa: non segnava, ma era essenziale alla manovra della Juve. Oggi è un giocatore che nel momento di difficoltà, impiegato di fatto come riserva dei titolari in una partita che ad Allegri evidentemente non interessava, ha l’occasione per rilanciare la sua candidatura. E invece non riesce a dare alcun segnale di ripresa.