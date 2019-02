© foto di Insidefoto/Image Sport

Durante l'odierna conferenza stampa romana il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato dello stop del mercato al Chelsea di Maurizio Sarri: "Posso solo esprimermi su un caso concreto. C'è la possibilità che il Chelsea possa fare appello. Ci sono dei regolamenti e devono essere rispettati. Già in passato anche Real e Barça sono state sanzionate per il tesseramento di minori, forse dovremmo alzare la soglia di età. Dobbiamo proteggere i giovani e questo sicuramente è un ambito che presidieremo in futuro. Dopo venti anni serve ristudiare più nel dettaglio questa regola".