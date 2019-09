© foto di Insidefoto/Image Sport

Gianni Infantino torna sui fatti di Atalanta-Fiorentina, gli insulti razzisti nei confronti di Dalbert che hanno portato Orsato a sospendere la gara. Il presidente della FIFA, protagonista dal palco in occasione del FIFA The Best, ha commentato nuovamente la vicenda: "Voglio dirlo. Succede di nuovo in Italia, nel mio Paese: ieri, di nuovo, abbiamo assistito a un episodio di razzismo. Questo non è più accettabile: dobbiamo dirlo. Dobbiamo dire no al razzismo, in qualsiasi forma. Né nel calcio, né nella società. Ma non dobbiamo solo dirlo: dobbiamo attivarci per cacciare il razzismo via dal calcio e via dalla nostra società".