Infantino e l'allarme di Agnelli: "Le perdine saranno enormi, più di 4 miliardi nel mondo"

Gianni Infantino sposa l'allarme di Andrea Agnelli. In conferenza stampa da Roma, il presidente della FIFA è tornato sulle parole del numero uno di ECA e Juventus, che ieri ha parlato di una perdita da 4 miliardi di euro: "Come Fifa siamo preoccupati per i club a livello mondiale. L'impatto economico nel calcio sarà enorme, forse più di 4 miliardi che corrisponde alla cifra in Europa. Bisogna vedere come affrontare tutto. Uno dei problemi è che non sappiamo quando si tornerà alla normalità". Dobbiamo riflettere sul futuro con il nuovo calendario internazionale del 2024 che andrà discusso quest'anno per capire come aiutare il calcio. Se ne esce sicuramente stando uniti".