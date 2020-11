Infantino: "Il Mondiale sta già cambiando il Qatar. Sarà la migliore edizione della storia"

Gianni Infantino, presidente della FIFA, è tornato a parlare del Mondiale in Qatar facendo il punto sull'organizzazione del Mondiale 2022: "Il 2020 è stato un anno difficile per tutto il mondo e dunque anche per il calcio. Ma nonostante tutte le difficoltà abbiamo realizzato progressi costanti negli ultimi mesi a dimostrare dell'impegno del Qatar sotto la guida dell'Emiro, che ringrazio, a ospitare un torneo indimenticabile tra due anni. Durante la mia visita a Doha sono stato testimone diretto degli impressionanti avanzamenti dei preparativi. Il Mondiale sta già trasformando il Paese e tutta la regione. Sarà un'esperienza unica per tutti i tifosi del mondo e saremo testimoni del miglior Mondiale della storia".