Infantino: "Italia deve avere una Federazione e un presidente forte"

Prima del match fra Italia e Arabia Saudita, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Italia senza Mondiale? E' molto doloroso da italiano e presidente della FIFA ancora di più perchè non si può immaginare un Mondiale senza la maglia azzurra".

Vede la qualità nel calcio italiano?

"Sicuramente. Il calcio italiano deve essere al top nel mondo. Le squadre come Juve, Roma e Napoli hanno dimostrato che risultati in campo internazionale li fanno. Bisognerebbe utilizzare un po' di più ragazzi italiani ma la qualità c'è. Rimboccarsi le maniche, lavorare e i risultati arriveranno".

Mancini?

"Vorrei fare un grande in bocca al lupo a Mancini che è stato un grandissimo giocatore. Da allenatore penso abbia già dimostrato quello che sa fare. Come dicevo prima, bisogna che lavori anche lui. La bacchetta magica non ce l'ha ma ha le carte in regolare per fare al meglio e rendere tutti gli italiani fieri della loro Nazionale".

Balotelli?

"Balotelli è ovviamente un attaccante che ha già dimostrato quello che è capace di fare. Bentornato in azzurro e che dimostri anche con la maglia azzurra quello che ha già dimostrato e che porti l'Italia in alto".

Preoccupato del governo del calcio italiano?

"Sono preoccupato per la gestione del calcio italiano. Un movimento importante come questo deve avere una Federazione con un presidente forte e deve mettere in atto tutte quelle che cose di cui si parla da tanto. L'importante è che si trovi una stabilità, una gestione forte e che si vada avanti".