Infantino: "Mondiale 2026 il più grande evento sportivo e non solo"

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha fatto visita a Donald Trump negli Stati Uniti. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "È fantastico essere qui per incrementare il calcio in questo paese. Il calcio che è lo sport numero uno al mondo. Sono oltre 4 miliardi gli spettatori nel mondo e renderemo il Mondiale 2026 il più grande evento sportivo e non solo".