Infantino presenta The Vision 2020-2023: ecco il piano della FIFA per il futuro del calcio

Nel giorno del quarto anniversario della sua elezione a presidente della FIFA, Gianni Infantino ha pubblicato The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global, un piano di azione per la massima organizzazione calcistica mondiale nei prossimi anni. "Questo documento - spiega Infantino sul sito ufficiale della FIFA - delinea un piano per modernizzare ulteriormente il mondo del calcio, rendendolo ancora più inclusivo, e disegnare un panorama nel quale un giorno avremo almeno 50 nazionali e 50 club di tutti i continenti al massimo livello competitivo. The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global è un piano perché la FIFA possa inseguire il suo obiettivo di rendere il calcio davvero globale, in un modo che cambia in modo sempre più veloce. I punti fondamentali sono 11.

1. Modernizzare il panorama normativo del calcio.

2. Aumentare la sostenibilità degli introiti per ulteriori investimenti nel calcio.

3. Aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione.

4. Assicurare il successo delle nostre competizioni più iconiche.

5. Globalizzare le nostre competizioni.

6. Aumentare la competitività globale.

7. Massimizzare il nostro impatto nello sviluppo del calcio a livello globale.

8. Accelerare la crescita del calcio femminile.

9. Migliorare la tecnologia nel calcio.

10. Proteggere i valori positivi del calcio.

11. Avere un impatto sulla società attraverso il potere del calcio.

Ognuno di questi obiettivi si compone di quattro pilastri, che variano dal rendere più sostenibili i tornei al creare più opportunità per i nostri membri di ospitare una competizione FIFA. Dal creare esperienze uniche per i tifosi e il pubblico mondiale al contrastare il razzismo e tutte le altre forme di discriminazione.