Infantino: "Su 7 miliardi, 700 milioni agli agenti e 70 a chi forma i giocatori: così non va"

Quasi un’ora di intervista per Gianni Infantino, presidente della FIFA, ospite nella giornata di ieri dell’EFE Sport Business Forum in quel di Madrid. Il numero del calcio mondiale ha fatto il punto sullo stato dell’arte: “Credo che il calcio ci stia regalando molte emozioni in questi giorni, con Euro 2020 e Copa América. A breve si svolgerà anche la Gold Cup. A causa della pandemia c'è stato un momento in cui il calcio si è fermato in tutto il mondo: non succedeva dai tempi della guerra ed è stata molto dura per tutti. Ci sono tante persone che hanno sofferto e che stanno ancora soffrendo, ma il fatto che il calcio sia tornato, nonostante gli stadi non siano ancora pieni, ci dà la sensazione che stiamo tornando alla normalità”.

Quale sarà il ruolo della stanza di compensazione che la FIFA vuole creare?

“Se pensiamo allo scorso anno prima del COVID-19, nel mercato dei trasferimenti internazionali sono stati spesi 7 miliardi di dollari. Di quella cifra, 700 milioni sono andati direttamente agli agenti e solo 70 milioni sono andati ai club che hanno formato e sviluppato i giocatori. Il nostro principio è riformare il calciomercato perché non pensiamo che sia positivo avere un flusso di denaro così grande e quasi senza regole. Una stanza di compensazione farà in modo che le società che allenano i giocatori possano ricevere il denaro dovuto, perché esiste un meccanismo di solidarietà che stabilisce che il 5 per cento del trasferimento debba essere pagato alle società che hanno fornito la formazione. Questo è già nelle nostre regole. Ma la verità è che vengono pagati solo 60 o 70 milioni di dollari. Perché? Perché questi club sono piccoli club che non hanno i mezzi, che non sanno di poter ricevere questi soldi. C’è chi non ha tempo per richiederlo o non può pagare gli avvocati per andare in tribunale. Quindi vogliamo automatizzare tutto questo per garantire che il processo sia completamente trasparente”.

La FIFPro ha richiesto un calendario più equo e ragionevole. Servono davvero tante gare? Qual è la situazione in questo momento per quanto riguarda il progetto FIFA Club World Cup a 24 squadre?

“Sono convinto che questa sia l'opinione della stragrande maggioranza delle associazioni calcistiche, delle leghe, dei club, dei tifosi e dei giocatori di tutto il mondo: vogliamo che il calcio sia più sano, meno discriminatorio e più competitivo. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo guardare all'intero programma internazionale. Abbiamo chiesto ad Arsène Wenger, la cui competenza e professionalità calcistica nessuno negherebbe, di farsi carico di questo processo. In questo processo di consultazione che abbiamo intrapreso, abbiamo iniziato con le principali parti interessate. Con giocatori e dirigenti per conoscere le loro opinioni e come vogliono che si gestisca il calcio nei prossimi anni. Cosa pensano del Mondiale per Club? La Coppa del Mondo, l'EURO, la Copa América, la Coppa d'Africa, la Coppa d'Asia? Cosa ne pensano dei club? Cosa ne pensano di viaggiare a settembre, ottobre, novembre, marzo da un continente all'altro? Cosa ne pensano di giocare due partite e tornare indietro o giocare quattro partite con i loro club e poi giocare di nuovo con le loro nazionali? Tutti questi problemi sono molto importanti e vogliamo anche sentire i pensieri dei tifosi su di essi. Il nostro obiettivo è globalizzare il calcio. Potremmo chiederci se il calcio è globale o meno. Certo, il calcio è lo sport numero uno al mondo, e il calcio è forse globale per quanto riguarda passione, emozione e cuore, ma non è assolutamente globale per quanto riguarda le opportunità di gioco, le opportunità di competere, le possibilità che i giocatori devono giocare al meglio in un torneo importante. La mia ambizione, il mio sogno, la nostra idea, la nostra filosofia, è quella di avere forse circa 50 club di ogni continente in grado di vincere un Mondiale per club e di avere circa 50 paesi, 50 squadre nazionali di ogni continente in grado di vincere un Mondiale. Se riusciremo a farlo, penso che il calcio sarà in gran forma”.

Parliamo di calcio femminile. Quali passi state compiendo nel breve o medio termine per espandervi in questo campo?

“Il calcio femminile è lo sport tra tutti gli sport che vedrà la maggiore crescita nei prossimi dieci anni. Non so dove sarò tra dieci anni, ma ne riparleremo, controlleremo le cifre e confronteremo la crescita del calcio femminile con qualsiasi altro sport femminile o maschile e vedremo i numeri. Non parlo solo di ricavi, ma di cifre generali. L'ultimo Mondiale femminile, che si è svolto in Francia ed è stato un enorme successo, è stato visto da 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo. 1,2 miliardi. Più di un milione di persone sugli spalti. Solo per la finale abbiamo avuto 263 milioni di telespettatori. È uno sport che dobbiamo sviluppare in tutto il mondo. Ecco perché noi della FIFA abbiamo deciso di investire 1 miliardo di dollari per sviluppare il calcio femminile, ad esempio, in progetti in tutto il mondo, in modo che le ragazze possano accedere più facilmente al calcio in ogni paese del mondo”.

Parliamo dei Mondiali 2030. Ci sono diversi candidati. Come vede la proposta congiunta di Spagna-Portogallo?

“Dopo le riforme della FIFA, il presidente della FIFA non ha nemmeno un voto quando si tratta di questo perché sono i 211 Paesi che voteranno. In qualità di presidente della FIFA, è importante notare che ancora una volta c'è un rinnovato interesse da parte di molti paesi in tutto il mondo a candidarsi. Che cosa significa? Ciò significa che le persone hanno fiducia nel processo FIFA. Potrebbe non essere sempre stato così, ma ora lo è perché abbiamo già votato, ad esempio per la Coppa del Mondo 2026 due anni fa, in un processo aperto, trasparente e pubblico. Ci sono esperti che osservano il processo, tutto viene verificato e i voti sono pubblici e trasparenti. Quindi, quello che possiamo garantire a Spagna e Portogallo, quello che possiamo garantire a ogni paese che vuole ospitare la prossima Coppa del Mondo, dopo il 2026 in Nord America, è che il processo avrà totale integrità e totale trasparenza. Più candidati ci sono, meglio è per il presidente della FIFA, o per la FIFA. che vinca il migliore”.

Siamo nel 2021 ora. Potrebbe spiegarci brevemente come saranno i prossimi due anni della FIFA?

“La nostra visione è rendere il calcio veramente globale. Se cresciamo, possiamo crescere tutti. Affinché il calcio cresca in tutto il mondo, non possiamo discriminare nessuno. Il calcio non può essere riservato a pochi; deve essere aperto a tutti. E anche i grandi stakeholders trarranno beneficio dall'apertura del calcio a tutti. Credo che il divario tra il grande e il piccolo stia diventando sempre più ampio. Il nostro compito deve essere quello di globalizzare il calcio, a partire dai giovani dei Mondiali giovanili in via di sviluppo, per dare una possibilità a ogni talento del mondo, e ad ogni ragazzo e ragazza la possibilità di sognare. Questa è la visione del 2023: rendere il calcio veramente globale. Dobbiamo essere devoti, molto aperti alle idee. Dobbiamo anche essere coraggiosi, perché alcune persone potrebbero avere paura del cambiamento. Ma penso che dobbiamo andare con convinzione, positività; è necessario includere il mondo e rendere il calcio ancora più – molto più – globale di quanto non sia”.