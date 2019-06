Infantino su Boban: "Milan? No, lo incateno alla Torre Eiffel"

Gianni Infantino, presidente della FIFA rieletto nella giornata di ieri, ha parlato a Sky Sport anche dello scandalo che ha coinvolto Ahmad, vice presidente federale: "Il giorno dopo l'elezioni dovrebbe essere un giorno di festa e invece un presidente di una delle nostre confederazioni viene portato in questura per essere interrogato. Siamo pronti ad agire appena avremo più informazioni anche se speriamo che tutto venga chiarito positivamente. Tolleranza zero significa tolleranza zero. Indipendentemente da questo caso. Chiunque voglia arricchirsi col calcio in modo illegale, non ha posto nel calcio. Lotteremo fino alla fine per questo.

Cosa significa l'indagine sul vicepresidente della FIFA?

"La situazione concerne la CAF e non la FIFA. Negli ultimi tre anni abbiamo reso un immagine trasparente alla federazione. Bisogna vedere come si sviluppa questa situazione. Poi se necessario, agiremo con forza".

L'attacco di Platini e questa indagine provocano cattivi pensieri?

"Non ci sono cattivi pensieri. C'è tristezza ma anche determinazioni. Quelo che siamo riusciti a fare con la Fifa è il giorno e la notte o viceversa. C'è determinazione di fare lo stesso in tutti i livelli del calcio".

Il mondiale femminile?

"Questo Mondiale farà rendere conto al mondo che il calcio femminile esiste e che è uno sport. Molti lo guarderanno, anche per la prima volta, quando lo guarderanno si renderanno conto che è uno sport giocato da atlete ch esanno giocare. Questo Mondiale cambierà la storia del calcio femminile".

Libererà Boban per il Milan?

"Lo incateno alla Torre Eiffel".