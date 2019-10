Infantino sulla Cina: "FIFA non può risolvere i problemi del mondo"

Arrivano altre dichiarazioni dalla Cina di Gianni Infantino, presidente della FIFA a proposito dell'organizzazione del Mondiale per Club allargato nel 2021 proprio in Cina. "La missione della FIFA non è risolvere i problemi del mondo. La FIFA organizza calcio, in ogni nazione del mondo. Per noi tutti i paesi sono uguali, ci sono tutti i membri e credo ci sia certo una responsabilità sociale per la potenza del calcio. Dobbiamo assumerla in modo serio, lo facciamo. Spero che la Cina aiuti la FIFA nell'organizzazione in termini economici, può essere l'evento con maggiori incassi della storia per gara".