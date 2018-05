Infermeria? No, grazie. La corsa ai recuperi verso Lazio-Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La brama di prendere parte alla battaglia decisiva nella lunga guerra che avrà come premio per il vincitore la qualificazione alla prossima Champions League sta influenzando in maniera rilevante anche la degenza degli infortunati di Inter e Lazio. Sia da una parte che dall’altra, infatti, la volontà dei protagonisti coinvolti ed acciaccati è quella di fare il possibile per mettersi a disposizione di Spalletti e Simone Inzaghi, con la chiara intenzione di contribuire in maniera fattiva ai 90 minuti che decideranno la stagione delle due squadre. In casa Lazio la situazione apparentemente più complicata sotto il punto di vista dell’infermeria, con le buone notizie di Ciro Immobile e Lukaku che dovrebbero essere recuperati quantomeno per la panchina e per entrare nella mischia in caso di evenienza. Qualche ritardo in più nella corsa al recupero di Marco Parolo, mentre per Luis Alberto una decisione definitiva verrà presa solo nelle ore immediatamente precedenti al fischio d’inizio: specie in considerazione del fatto che le sue condizioni avrebbero consigliato uno stop di un’ulteriore settimana. Notizie più felici arrivano invece a Luciano Spalletti: il tecnico dell’Inter dovrebbe poter contare sul recupero in via definitiva della totalità della rosa a disposizione. Miranda riprenderà il suo posto nel cuore della difesa al fianco di De Vrij, mentre a centrocampo anche Gagliardini sembra pronto ad affiancare Brozovic per consolidare quell’undici con il quale i milanesi avevano trovato equilibrio, gioco e risultati sino a qualche settimana fa. In attesa dell’ultimo, decisivo capitolo.