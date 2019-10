© foto di Image Sport

Per la sedicesima volta consecutiva, Cristiano Ronaldo è tra i trenta candidati alla vittoria per il Pallone d'Oro. E' dall'assegnazione del Pallone d'Oro 2004 che il campione portoghese è sempre presente nella lista dei 30 stilata da France Football, il più prestigioso premio individuale che nella sua carriera ha vinto già cinque volte. Nei 15 precedenti, oltre alle cinque vittorie, ci sono da annoverare i sei secondi posti: una volta alle spalle di Kakà, quattro volte alle spalle di Leo Messi, una volta alle spalle di Luka Modric.

Matthijs de Ligt, altro tesserato della Juventus, è invece per la prima volta nella lista dei 30 stilata da France Football.

