Infortuni e acquisti, come cambia la Roma di Fonseca dopo la sosta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca si augura che la dose di sfortuna della Roma possa essersi esaurita già con lo stop di Under, costretto a tornare in fretta e furia a Trigoria per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. E’ il quarto infortunio muscolare dall’inizio del campionato e in casa giallorossa si è già acceso un primo campanello di allarme, memori di quanto successo lo scorso anno. “Niente alibi, si lavora bene” ha detto De Sanctis due giorni fa durante la presentazione di Smalling. Una cosa, però, è certa: tra giocatori ai box e gli acquisti dell’ultim’ora di Petrachi, tra una settimana all’Olimpico la Roma presenterà diversi cambi.

LABORATORIO - Cambio di tendenza dunque rispetto alle prime due giornate contro Genoa e Lazio dove Fonseca si era affidato ai “vecchi” inserendo solamente Pau Lopez e Mancini. Se per lo spagnolo ci sarà ancora spazio in porta, più difficile che l’ex Atalanta possa essere confermato. A completare la coppia di centrali con Fazio potrebbe essere Smalling. Solo convocato nel derby e rimasto ad allenarsi a Trigoria durante la sosta per le Nazionali. Le novità più sostanziali potrebbero arrivare dalla cintola in su e molto passerà anche dal ruolo di Lorenzo Pellegrini. Con il tecnico portoghese è molto di più nel vivo del gioco, arrivando quasi a raddoppiare la media di passaggi in partita (58 contro i 33 dello scorso anno). Con il 7 giallorosso in mediana, al suo fianco potrebbe uscire Cristante, in questi giorni alle prese con una sindrome influenzale, ed entrare Veretout. La trequarti poi sarebbe rivoluzionata quasi interamente con Zaniolo spostato a destra, Kluivert a sinistra e Mkhitaryan al centro. Florenzi, in tutto, questo sarebbe costretto ancora a giocare basso visti i problemi di Zappacosta e Spinazzola. Quest’ultimo potrebbe recuperare, ma probabilmente solo per rientrare tra i convocati. Più facile immaginarlo in campo nel debutto europeo contro l’Istanbul Baseksehir. Se invece Lorenzo Pellegrini dovesse giocare da trequartista, in mediana resterebbe Cristante con Veretout vicino, mentre uscirebbe Kluivert dalle rotazioni in attacco con Zaniolo a destra e Mkhitaryan dall’altra parte. Insomma, tanta carne al fuoco nel laboratorio di Fonseca, in attesa di poter avere tutto il gruppo a disposizione.