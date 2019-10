Infortuni in Nazionale, Capua: "Turnover fondamentale. Serve riposo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La pausa per gli impegni delle Nazionali, da sempre, non fa dormire sonni tranquilli ai vari allenatori di club e anche in questa sosta sono tanti i giocatori che torneranno acciaccati o infortunati, come D'Ambrosio e Chiesa o come Sanchez, Zapata e Medel. Il professor Pino Capua, esperto medico sportivo, in un'intervista al Corriere dello Sport, attribuisce al mancato riposo la causa principale dei tanti stop, spiegando che un calciatore professionista dovrebbe fermarsi per almeno un giorno, un giorno e mezzo a settimana, cosa che molto spesso non accade. "I viaggi transoceanici poi non aiutano ed è evidente che un giocatore debba gestirsi", le parole del dottore.

I rimedi - Infine Capua parla anche di cosa si potrebbe fare per evitare gli infortuni: "I tecnici devono ruotare i calciatori, il turnover aiuta a rigenerarsi. I giocatori devono imparare che andare in panchina può proteggerli, non danneggiarli".