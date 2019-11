© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato nel post partita contro l’Inter la situazione fisica di Andrea Belotti. Il Gallo sta sostenendo alcuni esami in ospedale dopo essere uscito al 12’ per infortunio: “Per Andrea credo sia solo una forte conclusione al fianco sinistro, almeno così sembra. Non dovrebbe essere niente di serissimo”.