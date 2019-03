© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

S'è fermato ieri in occasione della sfida tra Portogallo e Serbia l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Un problema muscolare che, a detta di CR7 , costringerà il calciatore a restare fuori dal terreno di gioco per una-due settimane.

Intanto, questa mattina il calciatore potrebbe già rientrare a Torino per ulteriori esami medici. Massimiliano Allegri, scrive il 'Corriere dello Sport', è in allarme da ieri sera e spera di averlo a 100% per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax.