Tegola per la Fiorentina e, forse, pure per la Nazionale di Roberto Mancini. Federico Chiesa, alla novantesima in A, lascia il campo al minuto 35 del primo tempo, regalando spazio a Giovanni Simeone. Pianto in panchina per l'attaccante viola per il probabile problema muscolare durante la sfida contro la Lazio.