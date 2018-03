Ingaggio da 4 mln e commissioni super: Inter-Bernard, non è gratis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiunge ulteriori dettagli relativi alla trattativa tra l'Inter e Bernard, ala brasiliana dello Shakhtar che ha deciso di non rinnovare il contratto col club ucraino in scadenza a giugno.

Nonostante la possibilità di ingaggiarlo a zero, il calciatore di Belo Horizonte ha costi tutt'altro che bassi: chiede un pluriennale da 4 milioni di euro netti a stagione e, inoltre, il club che lo ingaggerà dovrà garantire importanti commissioni ai suoi procuratori.