© foto di Federico De Luca

La Repubblica, nelle sue pagine fiorentine, parla del futuro di Federico Chiesa e titola. "Primo obiettivo, tenere Chiesa. Tutte le mosse della Fiorentina". Dopo i problemi vissuti in estate, la questione legata al classe '97 non è ancora del tutto risolta ma la società gigliata sta studiando come farlo restare a lungo in maglia viola.

Rinnovo, maxi ingaggio e super clausola Il primo passo sarà quello del rinnovo oltre il 2022 dell'attuale contratto - più che mai fondamentale ora, scrive il quotidiano - con un aumento dell'ingaggio fino a 3,5 milioni. Poi l'idea di inserire una clausola molto alta, da top player. In ogni caso le trattative non saranno semplici: Inter e Juventus restano alla finestra e la prossima estate si annuncia bollente.