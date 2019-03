© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gol importantissimo per il Bologna: rossoblù in vantaggio al 68' su calcio di rigore. A segno Pulgar che è entrato prima di battere al posto di Poli. Ingenuità gigantesca di Babacar che con Palacio in uscita d'area, prende il pallone col braccio sinistro atterrando anche l'argentino.