Ingenuità finale. Ma De Zerbi continua a vedere la salvezza anticipata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi ci aveva sperato, dopo aver preparato bene la gara e dopo aver visto un Sassuolo padrone del gioco per ampi tratti di gara. Fatto sta che l'1-1 finale della Dacia Arena rimanda i sogni di gloria della formazione neroverde, in una situazione di classifica più che tranquilla ma con la voglia di chiudere il discorso nel minor tempo possibile.

Il gol di Sensi contro l'Udinese aveva illuso tutti, almeno fino al minuto 80. Perché l'autogol di Lirola tiene il Sassuolo a 38 punti in graduatoria, contro i 29 dell'Empoli terzultimo. Senza quel tocco sfortunato, forse, gli emiliani avrebbero undici punti di vantaggio a cinque gare dalla fine del campionato. Adesso, invece, la truppa di De Zerbi deve ancora pedalare ma con la certezza di avere il coltello dalla parte del manico. Le prossime gare contro Fiorentina e Frosinone potrebbero spingere i neroverdi verso l'aritmetica certezza di restare un'altra stagione in Serie A. Una salvezza che, in terra emiliana, vale come lo scudetto o quasi.