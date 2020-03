Inghilterra, il ct Southgate: "Prossimi 5 anni saranno davvero eccitanti per la nostra Nazionale"

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha parlato a Sky Sport in vista dell'Europeo. Queste le sue parole: "Non vediamo l'ora di giocare l'Europeo a Wembley, deve essere un vantaggio. In tanti parlano della pressione che avremo ma non sarà così, sarà meglio rispetto a giocarlo non in casa. I giovani sono pronti, non si mettono in campo solo per il gusto di farlo, noi siamo convinti che molti dei nostri siano i più forti del mondo. L'età media è molto bassa e tutti stanno crescendo ancora di più. Con questo gruppo e grazie agli altri i prossimi 5 anni saranno davvero eccitanti per la Nazionale inglese. Le vittorie in Under 19 e 20 sono un segnale importante, abbiamo poi capito che quei ragazzi potevano giocare anche in Nazionale A, trovando il giusto feeling con i più vecchi".