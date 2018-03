Inghilterra-Italia, 1-0 all'intervallo: poco azzurro a Wembley, decide Vardy

© foto di www.imagephotoagency.it

1-0 all'intervallo tra Inghilterra e Italia a Wembley. Pochissime cose da salvare nella Nazionale di Gigi Di Biagio che dopo un buon avvio è completamente sparita dal campo. Ingenua la difesa in occasione della rete di Vardy, mentre Ciro Immobile ha avuto tre palle gol senza riuscire a sfruttarle. Servirà qualcosa in più nella ripresa per poter cercare di rimettere la partita in parità.