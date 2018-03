Inghilterra-Italia, Vardy sblocca la gara: ingenua la difesa azzurra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inghilterra in vantaggio dopo 26 minuti nell'amichevole di Wembley contro l'Italia. A portare in vantaggio la Nazionale di Southgate è stato Jamie Vardy che ha battuto Donnarumma con un tiro sotto l'incrocio dei pali. Ingenua la difesa azzurra che si è fatta sorprendere dagli inglesi, con Lingard che ha battuto in fretta un calcio di punizione liberando il centravanti del Leicester davanti al portiere del Milan.