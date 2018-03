Inghilterra, Southgate: "Italia non al Mondiale perché c'era la Spagna"

Il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Italia: "Wilshere ha un problemino, ma credo che sarà pronto per la gara dell'Arsenal. In corsa per il Mondiale ci sono 31-32 giocatori, non è troppo tardi per nessuno di loro. Compreso lo stesso Wilshere. Kane? Credo che tornerà molto presto in campo. Ha ricevuto ottime cure mediche ed è molto disciplinato nel suo percorso di recupero. Vardy più implicato nel gioco rispetto alla gara con l'Olanda? Sarebbe difficile immaginare che lo sia di meno (in 22 minuti di gioco ha toccato 0 palloni, ndr). L'Italia? Non credo sia così in difficoltà. Non sono al Mondiale semplicemente perché erano nel girone della Spagna. Sono una nazione orgogliosamente calcistica, non verranno qua per fare una passeggiata. Ci presseranno molto di più rispetto a quanto ha fatto l'Olanda. Domani in porta giocherà Butland, devo capire un paio di cose e quindi ci sarà lui. Hart? La sua professionalità non è mai mancata, anche in questa settimana in cui sapeva che non avrebbe giocato. Chi sarà capitano? Non ho ancora deciso a chi dare la fascia".