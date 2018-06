Inglese: "A Napoli rimboccandomi le maniche. Chievo, è un arrivederci"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Inglese ha parlato al Corriere di Verona in vista del suo addio al Chievo per sbarcare a Napoli: "Caro Chievo, è un arrivederci", il titolo scelto per sintetizzare le sue parole. "Del club gialloblù mi mancherà tutto, ma conto di ritornare un domani", il pensiero dell'attaccante prima di chiudere con la nuova avventura al San Paolo: "Andrò lì e dovrò rimboccarmi le maniche, capire il sistema di gioco, vivere con altri tipi di pressione. Dovrò imparare a capire. In silenzio".