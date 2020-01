Inglese ko, il Parma può tornare sul mercato. C'è l'idea Esposito dell'Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La "lesione di alto grado della giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra" di Roberto Inglese potrebbe costringere il Parma a tornare sul mercato per l'attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il lungo stop a cui dovrà sottoporsi il giocatore, di fatto complica i piani del club: una delle idee, in questo senso, porta a Sebastiano Esposito dell'Inter. Ci sono stati anche dei contatti con l'agente dell'attaccante classe 2002 nerazzurro, ma al momento l'Inter ancora non ha deciso se darlo in prestito.