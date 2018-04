Inglese, l'affare da 10mln che difficilmente vestirà l'azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo cartellino appartiene al Napoli dallo scorso 31 agosto, ma nel suo futuro difficilmente ci sarà la maglia azzurra. Nonostante le buone stagioni disputate con la maglia del Chievo, perché Roberto Inglese fin da subito è parso il classico colpo che servirà per arrivare ad altri calciatori. La pedina in grado di convincere altre Società a trattare col Napoli, un po' quello che la Juventus riesce a fare da qualche lustro.

Il suo passaggio a Castel Volturno, tuttavia, sembrava facilitato durante il mese di gennaio visto il secondo infortunio accusato da Arek Milik nel giro di dodici mesi, ma i problemi fisici del classe '91 a fine 2017 hanno poi pregiudicato il trasferimento alla corte di Maurizio Sarri.

Adesso la mente e l'anima della punta sono concentrate sul ChievoVerona, con l'obiettivo di chiudere l'annata nel migliore dei modi - con la salvezza clivense e il record personale di gol in Serie A (manca una sola marcatura per raggiungere le dieci marcature del 2016-17) - per poi sedersi al tavolo con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli e valutare come muoversi in futuro. Con un Napoli che, nonostante i dieci milioni di euro versati nelle casse del patron clivense Luca Campedelli, difficilmente lo avrà nella rosa della prossima stagione.