Inglese sblocca la sfida al Franchi, al primo tiro nella porta di Lafont

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Inglese sblocca la sfida del Franchi tra Fiorentina e Parma: il centravanti italiano è freddissimo davanti a Lafont nonostante un primo tempo di grande corsa e difesa del pallone, in cui il primo tiro ducale è stato proprio quello dell'ex Napoli. Evidentissime però le responsabilità della retroguardia viola, in particolare di Vitor Hugo, che manca un facile intervento e fa scorrere il pallone, il quale raggiunge Inglese. Destro a incrociare e crociati in vantaggio dopo un primo tempo di esclusiva marca viola.