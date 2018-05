Inglese: "Via da Napoli solo se il campo dirà che non sono pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista concessa al Corriere dello Sport da Roberto Inglese, attaccante che ripartirà da Napoli dopo l'ultima stagione al ChievoVerona: "Mi sento pronto per avere la possibilità di giocare nel Napoli, non so se sarò all’altezza sul piano tecnico perché ho sempre giocato in squadre che lottavano per la salvezza, dovrò calarmi in una dimensione diversa. Se campo dirà che non sono all'altezza, ne prenderò atto".