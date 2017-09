Iniesta, Can, Goretzka: la Juve pronta al colpo a parametro zero

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andre Iniesta, Emre Can, Leon Goretzka: sono loro i "parametri zero" eccellenti nel mirino della Juventus, racconta Tuttosport. Il quotidiano torinese, però, guarda anche oltre, e spiega come i bianconeri siano molto attivi alla ricerca di eventuali colpi a costo zero, già sperimentati con Pirlo, Pogba, Dani Alves e via discorrendo. Ci sarebbe per esempio l'idea che porta a Faouzi Ghoulam del Napoli (in realtà prossimo al rinnovo), o Emiliano Insua dello Stoccarda. Occhio al mercato inglese: Alexis Sanchez su tutti, ma anche Fellaini, Mata, Herrera e Ozil sono pezzi pregiati.

Solo 2018? No, perché anche i calciatori in scadenza nel 2019 potrebbero rappresentare una bella occasione. Su tutti, in questo caso, piace ancora Adrien Rabiot. Ma in lista ci sono anche Filipe Luis, Matteo Darmian, Angel Di Maria e Sergio Aguero.