Iniesta: "Con Ibra nessun contrasto, un giocatore come lui è un valore aggiunto"

Nel corso dell’intervista concessa all’edizione odierna del Corriere dello Sport, Andres Iniesta ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di possibili contrasti con lui nell'anno in cui lo svedese ha vestito il blaugrana: "Contrasti? Nient’affatto. Ibra è compatibile con qualsiasi tipo di calcio e qualsiasi compagno di squadra. Un giocatore come lui non può essere che un valore aggiunto, è uno dei calciatori più importanti al mondo. La sua esperienza a Barcellona non fu facile, però aver condiviso con lui lo spogliatoio sarà per sempre un grandissimo ricordo".