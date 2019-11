© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andres Iniesta, ex Barcellona oggi al Vissel Kobe in Giappone, ha parlato a Marca soffermandosi su tanti temi riguardanti la sua attualità e quella del calcio in generale: "Il mio contratto scadrà nel gennaio del 2021, ma spero di poter continuare qualche anno in più. Il Barça? Continua ad essere una squadra diversa da tutte le altre. Il futuro di Mourinho al Real Madrid? Non saprei, posso dire che non credo tornerà al Barcellona. Il mio ex compagno Rakitic? Io non lo farei partire nel mercato di gennaio, è un grande giocatore. Un nuovo Iniesta? Non ci sarà, come io non sono riuscito ad imitare Guardiola o Laudrup. Futuro? Mi sta venendo l'idea di fare l'allenatore".