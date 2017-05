Iniesta, no alla Juventus: vuole restare al Barça almeno un altro anno

© foto di J.M.Colomo

No, grazie. Questa la risposta data da Andrés Iniesta alla Juventus, club che s'è interessato al regista catalano nelle ultime settimane. Contattato dal Mundo Deportivo, lo stesso centrocampista del Barcellona ha dichiarato di voler restare in Catalogna almeno fino alla scadenza del contratto, cioè giugno 2018.

Solo dopo Iniesta potrebbe prendere in considerazione una nuova avventura, ma - si legge - in un campionato di gran lunga meno competitivo. Quindi Stati Uniti, Qatar o Cina.