Iniesta saluta il Barça, Tuttosport ricorda il no alla Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrés Iniesta (33) ha annunciato ieri l'addio al Barcellona dopo 22 anni di militanza in maglia blaugrana. Tuttosport in edicola ricorda il no del centrocampista spagnolo alla Juventus, arrivato durante la scorsa estate quando i bianconeri avevano provato a ripetere il colpo fatto nell'estate 2011 con Andrea Pirlo, che arrivò dal Milan a parametro zero. Iniesta, però, non ha voluto lasciare il Barça per sposare il progetto bianconero. Il suo futuro calcistico, come ha ammesso nella giornata di ieri, sarà lontano dall'Europa.