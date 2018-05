Iniesta vola in Giappone: la foto dello spagnolo sull'aereo per Tokio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le lacrime e l'addio al Barcellona, Andres Iniesta, ripartirà dal Giappone. Questa la foto postata dall'ormai ex capitano Blaugrana in compagnia del CEO di Rakuten, sponsor tecnico, tra le altre, proprio dei catalani, Hiroshi Mikitani, in viaggio verso Tokio, la sua "nuova casa". Dopo il Mondiale lo spagnolo giocherà nel Vissel Kobe.