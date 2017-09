Inigo Martinez: "Inter? Interesse fa piacere, ma volevo restare alla Real"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore della Real Sociedad Inigo Martinez ha parlato della sessione di mercato appena conclusa, partendo dagli interessi di Inter e Barcellona: "Quando club di prima fascia si interessano a te è una dimostrazione del fatto che hai portato avanti un ottimo lavoro. Ti regala conferma sul fatto che puoi giocare in società così prestigiose, ma io non ho mai espresso il desiderio di lasciare la Real. Sapevo che molti club si erano interessati a me, ma non ci ho mai parlato per il motivo che ho detto prima. Resto alla Real Sociedad felice e contento".