Inizia l'avventura di Andrea Pirlo alla Juventus: alle 15 la conferenza, seguila su TMW

vedi letture

Dopo il raduno di ieri, e i primi contatti coi giocatori della Juventus, è attesa per oggi la conferenza stampa di Andrea Pirlo, nuovo tecnico bianconero. Ore 15:00, live su Tuttomercatoweb.com, c'è attesa per le parole di Pirlo. Che dovrà spiegare come e dove dovrà schierare Cristiano Ronaldo. Se la difesa a tre sarà davvero un ritorno possibile. Se Paulo Dybala sarà centrale nel progetto. Se il numero nove che ora non c'è sia davvero una necessità. Se potrà rinunciare a Gonzalo Higuain. Se tutti i nomi sul mercato sono per lui dei possibili partenti. Se Federico Bernardeschi fa parte del progetto. Che ne pensa delle recenti cronache spagnole su Arthur. Ore 15, su TMW.