Inizia oggi la nuova vita di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus

Andrea Pirlo tornerà a sedersi oggi, ore 15, davanti ai microfoni della sala stampa dell'Allianz Stadium. Lo farà per la seconda volta, in pochi mesi, solo che stavolta non sarà per guidare l'Under 23 ma per essere l'allenatore della Juventus Fooball Club. Di Cristiano Ronaldo, di Matthijs de Ligt, di Gianluigi Buffon e via discorrendo. Ieri l'approccio, il sorriso celato dalla mascherina, le porte chiuse della Continassa e l'inizio di una nuova storia. I test medici, l'arrivo dei giocatori alla spicciolata. La ripartenza, il giorno zero, in attesa di oggi che è davvero il primo giorno di quella che è diventata la sua nuova terra.

Fugga dagli appellativi Pirlolandia, appunto. Oppure 'Maestro', soprannome che arriva dall'esperienza in MLS. Andrea Pirlo li fugga, presto, a partir da oggi. Perché inizia alle ore 15:00 la sua nuova vita, quando allo Stadium si accenderanno i microfoni. Spiegherà i primi vagiti del suo nuovo percorso, e sarà una conferenza ben diversa di quella a piccoli passi e grandi sogni fatta poche settimane fa, quando si è presentato come tecnico della squadra in C. Dovrà spiegare come e dove dovrà schierare Cristiano Ronaldo. Se la difesa a tre sarà davvero un ritorno possibile. Se Paulo Dybala sarà centrale nel progetto. Se il numero nove che ora non c'è sia davvero una necessità. Se potrà rinunciare a Gonzalo Higuain. Se tutti i nomi sul mercato sono per lui dei possibili partenti. Se Federico Bernardeschi fa parte del progetto. Che ne pensa delle recenti cronache spagnole su Arthur. Temi delicati, altro che sogni. Realtà.

Inizia la nuova vita Inizia così oggi la nuova vita di Andrea Pirlo. Che è una scelta coraggiosa da parte di Andrea Agnelli ma che, al contempo, è uomo che certe pressioni ha dimostrato di saperle sopportare da calciatore. Ha certamente meno esperienza di chi ha fatto la gavetta, ma le finali le ha giocate, un Mondiale e dei campionati li ha vinti. Sa cosa significhi pressione, ma viverla da giocatore è ben diverso che farlo da allenatore. Sarà una controprova, quella odierna, affascinante. Ore 15:00, allora, su Tuttomercatoweb.com. Si accendono i riflettori: inizia oggi la nuova vita di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus.