Inizio turbo, poi errori e nervosismo: Cagliari-Spal 1-1 al 45'

Cagliari-Spal 1-1 al 45' (3' Faragò, 18' Antenucci (R)).

Termina 1-1 il primo tempo dello scontro salvezza tra Cagliari e SPAL. Una prima frazione di gara aperta dalla rete di Faragò e pareggiata poi dal rigore di Antenucci fatta di tensione e nervosismo tattico da entrambe le parti. Anche se l'inizio è senza freno a mano tirato Anzi. Terzo di gara: Missiroli incrocia le spalle con quelle di Pavoletti e quando sbatti sul livornese, difficilmente sei fortunato. L'intervento è sul filo del possibile fischio, Banti non concorda e lascia correre: Barella prende palla ed esplode il destro dal limite. La sfera ruota, Viviano è sorpreso ma pure goffo nel volo, respinge corto e Faragò, che di ruolo non fa il rapace, interviene comunque rapido e porta i sardi avanti. Sedicesimo di gara: cross dalla mancina di Fares, Ceppitelli la tocca con la mano, intervento ravvisato grazie alla VAR. Banti cambia decisione, fischia il tiro dal dischetto e Antenucci trasforma implacabile: al 18' è già 1-1 tra Cagliari e SPAL. I sardi spintono tanto sulla sinistra con Pellegrini-Ionita, sfruttando l'assenza di Lazzari, lo stesso fanno gli ospiti che approfittano della squalifica di Srna per pressare alti con Fares. Le occasioni, però, non fioccano da ambo le parti: le due mediane accorciano bene ma non riescono a trascinare le transizioni offensive delle formazioni. Barella inizia bene ma poi fatica a prendere il ciak del gioco dei sardi, dall'altra parte Missiroli gioca sempre basso e Schiattarella fallisce una ghiotta occasione in ripartenza. Al 38' l'unico brivido è per la SPAL: retropassaggio horror di Dickmann, Viviano anticipa di un soffio Ionita ma i due si scontrano e la peggio ce l'ha il piede del portiere toscano. Gomis si scalda ma resiste Viviano. Come entrambe le difese, in un primo tempo nervoso e terminato 1-1.