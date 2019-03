Innanzitutto, bisogna fare i complimenti ad Allegri

Fonte: inviato a Torino

Dopo le partite, vinte o perse che siano, Massimiliano Allegri usa quasi sempre la stessa frase. E nel mondo dei social network è diventato virale. Innanzitutto, bisogna fare i complimenti ai ragazzi: dopo il 3-0 all’Atletico, il motto va riveduto e corretto. I complimenti vanno fatti ad Allegri. Dato per sicuro partente. Accusato (anche giustamente, per carità) di aver sbagliato del tutto la gara di andata. Considerato già fuori dalla Champions. Capace di prendere Simeone e rivoltarlo come un calzino, per una volta.

L’Allegri che non aveva idea di come affrontare il Cholo, dopo stasera, è solo un aneddoto. Prima che quella di Cristiano Ronaldo, mattatore assoluto in campo, è la vittoria del livornese. Che va in panchina nonostante le continue voci sul futuro e mette in campo la Juve che serve, quando serve. L’incoscienza di Spinazzola dal primo minuto e l’allegrata di un 4-3-3 che resta tale solo sulla carta. La differenza è tutta nei numeri: la Juve ha tenuto palla molto più dell’Atletico (62%), ha passato quasi il doppio dei Colchoneros (540 passaggi a 345), ha costretto Griezmann & Co a chiudere senza un singolo tiro in porta.

Il tutto, sfoderando una prestazione offensiva sontuosa, coronata da quel fenomeno che si è confermato il cinque volte Pallone d’Oro di Funchal. Ronaldo è arrivato per gare come questa e in una sola partita ha sconfessato l’idea che potesse essere un investimento sbagliato. Allegri, dopo l’ennesimo passo in avanti della sua carriera in Champions, ha confermato di essere fatto anche lui, per gare come queste. E da oggi la Juve fa ancora una volta paura a tutti. La Juve di Allegri, qualora non fosse chiaro.