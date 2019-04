Fonte: Dal nostro inviato a Londra

Ci saranno tempi e modi per analizzare la sconfitta del Napoli, di passare sotto esame i demeriti della squadra di Carlo Ancelotti. Prima, però, bisogna fare i complimenti all'Arsenal. Alla squadra di Unai Emery, che ha disputato la partita che voleva e l'ha fatto in maniera perfetta. L'interpretazione del match è stata da copione, con un pressing asfissiante - a tratti maniacale - portato avanti da giocatori di altissima qualità: Aubameyang, Lacazette, Ozil e Ramsey. Tutti in campo dall'inizio per chiarire al Napoli le intenzioni dei gunners, per sfruttare ogni disattenzione degli ospiti con un palleggio preciso e veloce.

Ramsey-Ozil-Ramsey-Lacazette-Aubameyang-Ramsey. Il gol che ha sbloccato la partita è stato da manuale. Favorito, certo, da un errore in uscita di Mario Rui, ma poi finalizzato al termine di una transizione offensiva avvolgente. Gol che è un po' lo specchio della partita, una gara in cui è sempre stato l'Arsenal a fare la partita. Un leone al costante inseguimento della sua gazzella, pronto a sbranare la sua preda appena quest'ultima sbagliava un passaggio, una mossa in uscita.

Demeriti dei partenopei che si miscelano ai meriti dei padroni di casa. E proprio da qui bisogna iniziare l'analisi del post-partita: innanzitutto, complimenti all'Arsenal di Unai Emery.