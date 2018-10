© foto di www.imagephotoagency.it

La prima Juventus senza Cristiano Ronaldo è quella di Paulo Dybala. Una tripletta per la nona vittoria consecutiva della Juventus: inno alla Joya, appunto, da Beethoven che scrisse la nona sinfonia (l’inno alla gioia appunto) ad Allegri che l’ha declinata in senso calcistico, applicandola a questo avvio di stagione della Juve.

Considerato l’avversario, a dir poco modesto, è una sintesi ingiusta e incompleta, ma comunque veritiera. Alla prima occasione in cui il fenomeno portoghese ha dovuto assistere alla gara dei suoi compagni anziché condurli in battaglia, l’argentino non ha esitato a prendersi la scena. Tre gol a metà tra opportunismo e classe, una tripletta che mancava dalla gara col Benevento dell’aprile scorso. La conferma, Ronaldo o no, che Dybala dia il meglio quando impiegato da punta in un attacco a due, sulla carta senza compiti di raccordo col centrocampo. Compiti che in pratica va poi in ogni caso a svolgere perché nel bene o nel male sono nella sua natura.

Mai rebus tattico fu più felice: al netto dello Young Boys di oggi, Dybala s’è mosso bene e ha messo in pratica le sue capacità di leader, tecnico e non solo, della squadra. Sono passaggi fondamentali, anche a livello mentale, per ritrovare un 10 che deve essere valore aggiunto di una squadra che sta scrivendo il miglior avvio di stagione della propria storia. Oggi ha suonato la nona della Vecchia Signora: Ludovico Van non è andato oltre la numero 9, dove arriverà questa Juve?