Insigne, 50esimo gol in Serie A. Fiorentina terza vittima preferita

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la rete che ha deciso questa sera Napoli-Fiorentina, Lorenzo Insigne ha realizzato il suo 50esimo gol in Serie A. Lo ricorda OptaPaolo, che specifica anche come la squadra viola - a cui ha segnato 4 reti in campionato - sia la sua terza vittima preferita, alle spalle di Milan e Sampdoria.